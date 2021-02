Serie A, Calcio Femminile: la Pink Bari perde 6-1 in casa col Milan

(Credits Pink Bari)

Nella quattordicesima giornata di Serie A di calcio femminile la Pink Bari perde 6-1 a Bitetto contro il Milan. Nel primo tempo al 7’ le lombarde passano in vantaggio con Valentina Bergamaschi, tiro di destro. Al 21’ raddoppia Valentina Giacinti, tiro rasoterra su passaggio della scozzese Christy Grimshaw. Al 24’ l’ inglese Natasha Dowie realizza il terzo gol, tiro al volo.

Le pugliesi propositive, la nigeriana Rafiat Sule non inquadra la porta. Al 31’ il Milan segna la quarta rete con la giapponese Yui Hasegawa su punizione. Nel secondo tempo al 14’ ancora la giapponese Yui Hasegawa con un tiro di sinistro permette alle ragazze rossonere di andare in gol per la quinta volta. Al 30’ le pugliesi segnano con la svedese Emelie Helmvall, tiro da pochi metri. Al 43’ Valentina Giacinti con un tiro in diagonale realizza la sesta rete del Milan. La Pink Bari è ultima in classifica con 3 punti. Nella quindicesima giornata la squadra di Cristina Mitola giocherà domenica 7 Marzo alle 14, 30 a Empoli.