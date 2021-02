Come funziona il bonus facciate

ROMA - Tra gli aiuti economici prorogati al 2021 c'è anche anche l'agevolazione fiscale per gli interventi di recupero e restauro degli edifici.Previsto uno sconto in fattura e la cessione del credito che consentono di recuperare subito il 90% del bonus facciate spettante, senza attendere i 10 anni di tempo previsti per l’utilizzo in detrazione fiscale.Tra i limiti da considerare, non cambia la definizione delle zone ammesse all’incentivo: il bonus facciate spetta per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, situati in zone A e B o assimilate.