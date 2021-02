Coppa Italia, Atalanta-Napoli 3-1: nerazzurri in finale

(via Atalanta Bergamasca Calcio Fb)

- L’Atalanta, dopo lo 0-0 della semifinale d’andata, non sbaglia e, tra le mura di casa, batte il Napoli 3-1 e stacca il biglietto per la finale di Coppa Italia contro la Juventus. I nerazzurri di Bergamo portano a casa la vittoria e la qualificazione giocando un gran primo tempo che mette in ginocchio gli uomini di Gattuso dopo 16 minuti con Zapata e Pessina. Il Napoli ha provato a riaprire il match con Lozano, ma i nerazzurri, con la rete del 3-1 firmata ancora da Pessina, hanno chiuso definitivamente i conti.Un primo tempo quasi a senso unito ha permesso all’Atalanta di mettere immediatamente le mani sulla qualificazione per la finalissima. In soli sei minuti, i bergamaschi indirizzano il match verso la vittoria portandosi in vantaggio con Zapata e poi con Pessina. Il doppio vantaggio dei nerazzurri piega il Napoli che conclude il primo tempo senza grandi occasioni.Nella ripresa, però, lo scenario de match cambia. Gli uomini di Gattuso mettono a posto le proprie idee e riescono a riaprire il match grazie a Lozano che, dopo la respinta da Gollini, riesce a mettere il pallone in rete. Nel momento migliore dei partenopei, però, Pessina sale nuovamente in cattedra siglando il 3-1 dell’Atalanta e firmando così la doppietta personale. Il Napoli tenta il forcing finale con Mario Rui e Lozano, ma il risultato non cambia. L’Atalanta esce vittoriosa dal campo con la finalissima in tasca.