Coppa Italia: la Juve pareggia con l'Inter e vola in finale

(via Juventus Fb)





In virtù del risultato di andata che ha visto la Juventus imporsi per 2 a 1 sull'Inter a San Siro, i bianconeri si sono qualificati alla finale di Coppa Italia dove troveranno la vincente del match tra Atalanta e Napoli.All'Allianz Stadium la partita si è rivelata molto equilibrata con i nerazzurri che hanno provato più volte ad impensierire la retroguardia bianconera, consapevoli di dover segnare almeno due reti per passare il turno.Il pareggio per 0 a 0 è anche frutto delle parate di Handanovic, decisivo più volte su conclusioni di Cristiano Rolando, migliore per distacco dei suoi.Nel prossimo turno di campionato la Juventus affronterà il Napoli mentre l'Inter, a cui resta solo l’obiettivo scudetto, avrà davanti l’ostacolo Lazio.