ROMA - Il bollettino odierno in Italia diffuso dal: 14.931 contagiati, 251 morti, 12.488 guariti, +4 ricoverati nelle terapie intensive, -106 ricoveri assoluti su un totale di 306.078 tamponi. Tasso di positività è del 4,9% (-0,3%). Sono 3.408.682 i vaccinati totali. Tornano a salire gli attualmente positivi: in 24 ore sono aumentati di 2175 unità, portando il totale a 384.623. In aumento anche le persone in isolamento domiciliare: sono 364.835 (+2277).