Ex Ilva, Zullo (FdI): "Emiliano chiama i ministri amici e dimentica che al Mise c'è ora Giorgetti"

BARI - “Il presidente Emiliano non ha perso tempo. Scaricato velocemente l’amico Conte, ha preso carta e penna e ha informato i ministri Franceschini (Cultura del Pd), Cingolani (Ambiente del M5S-Renzi, non si capisce bene), Orlando (Lavoro del Pd), Guerini (Difesa del Pd) e Patuanelli (Agricoltura del M5S) per sollecitare un incontro per discutere dell’ex Ilva, dopo la sentenza del Tar di Lecce che ha dato ragione al Comune di Taranto e torto ad Arcelor Mittal, ordinando così di fermare gli impianti entro 60 giorni". Così in una nota il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia,“Ora ad Emiliano sfugge – non è chiaro se volutamente o per distrazione – che il ministero che si occupa essenzialmente del siderurgico di Taranto è il MISE e che Patuanelli ora è ministro all’Agricoltura. Al Mise dalle 12 di oggi siede il ministro Giorgetti della Lega”, conclude Zullo.