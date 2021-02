- E' stata svelata nella mattinata di venerdì 19 febbraio, da Pierre Gasly e da Yuki Tsunoda, l'AT02. La monoposto rappresenterà l'Alpha Tauri. La scuderia con sede a Faenza è la prima italiana ad aver tolto i veli dalla propria vettura partecipante al Mondiale di F1 del 2021 e in vista delle presentazioni dell'Alfa Romeo Racing e della Ferrari, rispettivamente programmate per lunedì 22 febbraio e per mercoledì 10 marzo.