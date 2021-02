Fico arrivato al Quirinale. Renzi consuma lo strappo

ROMA - Il presidente della Cameraè giunto al Quirinale per riferire al capo dello Stato che gli ha affidato quattro giorni fa l'incarico esplorativo per verificare una maggioranza nell'ambito delle forze attualmente al governo. Giornata di altissima tensione sulla crisi di governo dopo le mancate intese su nomi e contenuti ai tavoli del programma e per la squadra di governo.Termina con uno scontro il tavolo tra le Intanto, il leader di Ivelenca i temi su cui non è stato trovato l'accordo e si affida "alla saggezza del capo della Stato".