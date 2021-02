Serie C: il Foggia pareggia 0-0 in casa col Teramo

Nel secondo tempo il Teramo in contropiede. Ilari non inquadra la porta. Bombagi sfiora il gol. I dauni incisivi. Balde va vicino al vantaggio. Gli abruzzesi pericolosi. Viene annullato un gol a Ilari per un fuorigioco. Il Foggia è quarto in classifica con 33 punti insieme al Catania e al Teramo.

- Nella seconda giornata di ritorno del girone C di Serie C il Foggia pareggia 0-0 in casa contro il Teramo. Nel primo tempo gli abruzzesi propositivi. Arrigoni insidioso. La squadra di Marco Marchionni aumenta i ritmi del gioco. D’Andrea non concretizza una buona occasione.