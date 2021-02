Governo, Fitto: "Siamo passati da un Governo che ha fallito a un esecutivo con 9 ministri del Governo che ha fallito"

ROMA - “Siamo passati da un Governo Conte che ha fallito - fortemente litigioso, non in grado di dare risposte concrete alle emergenze - a un Governo Draghi che veniva annunciato come quello dei ‘migliori’, ma che ha ben 9 ministri uscenti riconfermati. Un controsenso! L’alternativa richiesta a gran voce da Fratelli d’Italia era il voto". Così in una nota l'on.“Qui - prosegue Fitto - non sono in discussione le competenze del professor Mario Draghi. Fratelli d’Italia non è entrata in questo Governo, perché siamo coerenti sempre e crediamo che sia impossibile poter governare insieme a Pd o al Movimento 5 Stelle. “Questo non significa che Fratelli d’Italia, come ha sempre ribadito Giorgia Meloni, se ci saranno provvedimenti a favore dell’Italia, non farà la sua parte sostenendoli. Ma senza pretendere nulla in cambio. Faremo un’opposizione seria e responsabile, perché è quello che serve al nostro Paese”, conclude Fitto.