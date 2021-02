Grande Fratello Vip: nuovo record di ascolti con 3.692.000 spettatori

MILANO - Nuovo record di ascolti per la quinta edizione di “Grande Fratello Vip”. Ieri sera su Canale 5, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy è stato seguito da 3.692.000 spettatori con il 21.2% di share (leadership sul target commerciale con il 22.4%).

Nel corso della serata, la trasmissione condotta da Alfonso Signorini ha toccato picchi del 38.36% di share e di 4.639.000 spettatori. Ottimo risultato anche sui giovani 15-24enni: 37.95% di share.

Boom sui social network: complessivamente su Twitter, Instagram e Facebook il programma ha generato 1.300.000 interazioni totali. In particolare, l'hashtag #GfVip ha raggiunto il primo posto dei Trend Topic in Italia e nel mondo. Il nuovo appuntamento con "Grande Fratello Vip" è per venerdì 12 febbraio in prima serata su Canale 5.