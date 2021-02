Serie A, Calcio Femminile: la Pink Bari perde 4-0 in casa con la Roma

Nella tredicesima giornata di Serie A di calcio femminile la Pink Bari perde 4-0 a Bitetto contro la Roma. Nel primo tempo al 29’ la squadra capitolina passa in vantaggio con Elisa Bartoli, tiro dal limite dell’area. Al 37’ raddoppia la spagnola Paloma Lazaro, tiro di sinistro su cross della brasiliana Andressa Alves Da Silva. Nel secondo tempo al 7’ Manuela Giugliano realizza il terzo gol su punizione. Al 18’ la Roma segna la quarta rete con Andressa Alves Da Silva su rigore dato per un fallo della tedesca Jennifer Cramer su Agnese Bonfantini.

La Pink Bari è ultima in classifica con 3 punti. Nella quattordicesima giornata, dopo la sosta per gli impegni dell’ Italia, le pugliesi giocheranno domenica 28 Febbraio a Bitetto contro il Milan. La Juventus vince 3-0 a Empoli ed è prima con 39 punti. Resta in corsa per lo scudetto il Milan che supera 4-1 in casa il San Marino ed è secondo a 36 punti. Il Sassuolo prevale 1-0 in casa sull’Inter. La Fiorentina si impone 2-0 in Toscana contro il Napoli. La Florentia San Gimignano vince 2-1 a Verona.