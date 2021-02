(via Ssc Bari Fb)





Nel secondo tempo al 19’ pareggia Sarao di testa su cross di Calapai. Al 92’ la squadra di Giuseppe Raffaele sbaglia un rigore dato per un fallo di Perrotta su Sarao. Dell’Oglio si fa parare il tiro dal portiere Frattali. Il Bari è terzo in classifica con 46 punti a -1 dall’Avellino secondo a 47 punti, in attesa della partita che gli irpini giocheranno stasera alle 20,30 fuori casa contro la Casertana.

Nella settima giornata di ritorno del girone C di Serie C il Bari pareggia 1-1 a Catania. Nel primo tempo la squadra di Massimo Carrera propositiva. Maita non inquadra la porta. I siciliani in contropiede. Dall’Oglio insidioso. Al 35’ i biancorossi passano in vantaggio con Cianci di testa su cross di Sarzi . Il Catania incisivo. Russotto sfiora il gol.