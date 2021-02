(via Ssc Bari Fb)





Nel secondo tempo al 22’ debutta il nuovo acquisto Pietro Cianci, subentrato a Candellone. Al 37’ i galletti passano in vantaggio con Cianci di testa su cross di De Risio. D’ Ursi va vicino al raddoppio. Successo importante per il Bari. E’ terzo in classifica con 45 punti a - 2 dall’Avellino. Gli irpini vincono 4-0 in casa col Foggia e sono secondi a 47 punti.

Nella giornata del debutto in panchina del nuovo tecnico Massimo Carrera il Bari vince 1-0 al “San Nicola” col Monopoli. Nel primo tempo la squadra di Beppe Scienza propositiva. Piccinni centra il palo. I biancorossi aumentano i ritmi del gioco. D’ Ursi non concretizza una buona occasione.