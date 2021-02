GERUSALEMME — Da oggi Israele inizia la graduale riapertura dopo aver imposto il terzo lockdown. Decade il divieto di allontanarsi da casa oltre il chilometro, possono riaprire i luoghi di interesse naturalistico e culturale e i luoghi di lavoro che non hanno contatto con il pubblico, il take away per i ristoranti, i bed-and-breakfast ma solo per nuclei familiari. Prosegue la vaccinazione di massa, i dati riportano 6.273 persone positive su 82.546 tamponi.