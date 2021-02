Lutto per la perdita del Dott. Vincenzo Cortese di Copertino (Le)

Lutto a Copertino (Le) per l'improvvisa perdita digià dirigente medico della ASL Le Distretto di Nardò.La sua scomparsa, sopraggiunta velocissima, ha trovato sconforto dalla famiglia, dagli amici e da parte del personale sanitario e parasanitario del poliambulatorio di Copertino, che lo ricordano come un professionista intelligente, capace, che svolgeva il proprio lavoro con grandissimo senso di responsabilità e umanità.I suoi collaboratori più stretti, Dott Cirfera Valerio e Dott Rollo Antonio, lo ricordano come un padre di famiglia esemplare, persona buona, sempre disponibile per gli altri e medico di elevato spessore professionaleLa sua morte, sopraggiunta velocissima, ha lasciato un vuoto incolmabile.Lascia la moglie e due figlie.