Calcio, Serie B: il Frosinone sfida il Pescara, la Salernitana gioca ad Ascoli

Il Brescia deve prevalere in Lombardia sulla Cremonese per avere una continuità di risultati dopo la vittoria 1-0 in casa col Chievo Verona. Il Cittadella non ha alternative al successo al “Tombolato” con la Reggiana per confermarsi al secondo posto. La Spal cerca di imporsi a Vicenza per rilanciarsi dopo il pareggio 1-1 in Emilia con l’Empoli. Il Venezia deve superare al “Penzo” l’Entella per fare un salto di qualità.

Nell’anticipo della quinta giornata di ritorno di Serie B stasera alle 21 il Frosinone sfida in casa il Pescara. La squadra di Alessandro Nesta deve vincere per avvicinarsi alla zona play off dopo il successo 3-2 in trasferta con l’Entella. Sulla panchina degli abruzzesi debutta il nuovo allenatore Gianluca Grassadonia, subentrato all’esonerato Roberto Breda. Sabato 20 Febbraio la Salernitana alle 14 gioca ad Ascoli. I campani cercano i tre punti per restare in corsa verso la promozione diretta in Serie A.