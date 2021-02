Napoli-Juventus 1-0: Insigne stende i bianconeri, Gattuso sorride

(via Juventus Fb)

- Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, il Napoli torna alla vittoria battendo in campionato la Juventus. Decisivo un calcio di rigore trasformato da Lorenzo Insigne che ha steso i bianconeri regalando tre punti importanti a Gattuso e alla propria squadra. In gol importante per Insigne che è tornato sul dischetto dopo l'errore in Supercoppa e siglando la rete numero 100 con la maglia del Napoli. Battuta d'arresto per la Juventus che si piega al Napoli dopo aver collezionato sette partite senza sconfitte.Sul terreno del proprio stadio, il Napoli che, aveva perso quattro delle ultime sette partite, torna alla vittoria nel segno di Lorenzo Insigne che porta a casa tre punti importanti facendo sorridere nuovamente Rino Gattuso. La rete è arrivata al 31'. I bianconeri hanno pagato un contatto in area di Chiellini su Rrahmani. L'arbitro, inizialmente, non ha visto il contatto assegnando poi il calcio di rigore dopo aver visualizzato con il Var.La Juventus ha provato a reagire, ma nonostante un secondo tempo con un forte possesso palla, non è riuscita ad acciuffare il pareggio. I bianconeri ci hanno provato con Ronaldo, poi Chiesa e Morata, ma la difesa del Napoli, questa sera, è apparsa insuperabile. Gattuso porta a casa i tre punti della vittoria permettendo così al Milan di poter allungare ancora.