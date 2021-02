GINEVRA — Secondo l’Oms l’Europa deve “unirsi” per accelerare la sua campagna di vaccinazione contro il Covid-19 con il sostegno di tutti i laboratori, ha detto oggi il direttore regionale dell’Oms per l’Europa, Hans Kluge, ammettendo di essere “preoccupato” per il rischio delle varianti sull’efficacia dei vaccini. “Dobbiamo prepararci” per altre mutazioni problematiche del virus, in particolare rafforzando ulteriormente il sequenziamento, ha detto Kluge.