Puglia arancione, Fratelli d'Italia: "Emiliano è sempre contento?"

BARI - “Ma Michele Emiliano è ancora contento come una settimana fa di avere ancora la Puglia in zona arancione? L’Italia praticamente diventa tutta Gialla, ma la Puglia resta Arancione: anzi, stando alle parole del suo consigliere politico Ernesto Abaterusso, sarebbe stato proprio lui a chiedere al ministro Roberto Speranza a chiedere di rimanere in una zona che impedisce a tutta la ristorazione di riaprire, che impedisce ai cittadini di uscire dal proprio Comune e quindi di poter andare di andare a fare shopping dove vogliono. Una zona che dura da più di un mese che coincide con i saldi". Così in una nota il Gruppo Fratelli d'Itala in Consiglio regionale."Una zona - prosegue FdI Puglia - che sta mettendo in ginocchio attività commerciali, di ristorazione, artigianali. Ma Emiliano è contento! Indifferente al grido che si è elevato questa mattina durante la protesta, fin troppo civile, di categorie che rischiano il fallimento. Indifferente nonostante il fatto che restiamo in zona Arancione per le inefficienze del suo sistema sanitario, per l’inadeguatezza nel gestire questa fase emergenziale sia da parte sua sia che dell’assessore Pierluigi Lopalco. Per questo avevamo chiesto al Ministero della Salute di commissariare la gestione Covid in Puglia, perché eravamo e siamo consapevoli che la Puglia non è in grado di mettere in campo una strategia che impedisca al virus di circolare. Tutto si è spostato sull’ospedalizzazione fino alla realizzazione di un ospedale Covid nella Fiera del Levante che è una vergogna per sprechi e inutilità, quando invece c'è bisogno di potenziare la prevenzione e l'assistenza domiciliare e territoriale. “Infine, ma non ultimo. Ma l’assessore alla Sanità chi è? È ancora Lopalco o ne fa le veci Abaterusso? È grande la confusione che regna nella gestione della Sanità pugliese: Abaterusso rilascia interviste con il piglio da assessore, facendo intendere che i rapporti con il ministero erano tenuti direttamente da lui e che a lui il ministro Speranza aveva assicurato che se la Regione Puglia non avesse frapposto ostacoli saremmo andati in zona Gialla. Siamo quindi in zona arancione perché la Puglia ha frapposto ostacoli? Abaterusso ha agito di sua spontanea volontà o su delega di Emiliano? E se fosse così a Lopalco va bene essere confinato a dare solo i numeri… dell’epidemia? Roba da circo, se non avvenisse in un contesto così drammatico”, conclude la nota.