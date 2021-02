Puglia: Lattanzio (Pd), solidarietà al sindaco di Trani

ROMA - "Esprimo la mia massima solidarietà al Sindaco di Trani Amedeo Bottaro per il vile gesto di cui è stato vittima. La violenza e le minacce nella politica devono trovare una ferma condanna che vada di pari passo con l’educazione al rispetto e dei diritti sociali". Così sui social il deputato pugliese del Pd,, membro della Commissione Parlamentare Antimafia."Proprio in questa fase pandemica - prosegue Lattanzio -, in cui il Paese riceverà circa 209 miliardi per la ricostruzione e il rilancio, è importante tutelare gli amministratori locali e difenderli da intimidazioni e aggressioni. La Puglia con i suoi 71 casi nel 2019, ha fatto segnare il maggior incremento di tutto il territorio nazionale rispetto al 2018 secondo i dati forniti da Avviso Pubblico. Le mafie cercheranno infatti di mettere con ogni mezzo le mani sulle risorse pubbliche: le nostre comunità dovranno essere presidio e garanzia di legalità al fianco dei nostri amministratori", conclude.