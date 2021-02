Puglia, Masi (M5S): proseguono lavori Ss96, monitoraggio costante per tutelare cittadini

ROMA – “I lavori in corso sulla SS96 sono estremamente importanti per il nostro territorio. Ecco perché sto continuando a monitorare la situazione, per fare in modo che tutti i cantieri già finanziati vengano portati avanti con continuità e i cittadini non debbano subire ritardi ed eccessivi problemi di viabilità. In questo mese di gennaio, Anas ha comunicato che, per quanto riguarda le rotatorie del tratto urbano altamurano, dovremmo essere in dirittura d’arrivo. Il progetto è definitivo e a metà marzo, conclusa la conferenza servizi, si passerà al progetto esecutivo e all’appalto dei lavori. Per superare il rischio dell’attraversamento, vista la tipologia di strada, sono state apportate migliorie ma auspico si possano utilizzare fondi ulteriori per prevedere interventi aggiuntivi in favore della sicurezza degli utenti della strada”. Così in una nota Angela Masi, deputata pugliese del MoVimento 5 Stelle.“Discorso diverso invece per il viadotto Altamura-Matera, che subisce da troppo tempo un rallentamento ingiustificato. A quanto pare, ci sarebbe ancora da sistemare qualche aspetto sul manto, ma va fatto al più presto, visto che la situazione è bloccata da alcuni mesi. Riguardo a bosco Sabini poi, Anas sta facendo approfondimenti per avere l’autorizzazione dalla Regione e poi ci sarà istanza di confronto. Infine, per Palo del Colle la chiusura dei lavori è prevista per la fine del 2021, un volta terminate le opere di riqualificazione della zona. Continuerò ad ascoltare i cittadini – conclude Masi - e farmi portavoce delle loro richieste, incontrando Anas e gli stakeholder locali e nazionali, per riuscire a trovare soluzioni laddove ci sono difficoltà”.