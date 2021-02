Bari a - 4 dall'Avellino: servono 2 vittorie per distaccarlo

(via Ssc Bari Fb)





Per il galletto è un elemento aritmetico di non poco conto e che potrà essere cancellato con un bottino di 2 vittorie, da ottenere a partire dall'imminente confronto interno con la Cavese in programma alle ore 17.30 di mercoledì 3 febbraio 2021. Un successo sui campani, reduci dal 3-1 sul Bisceglie, consentirebbe di affrontare al meglio delle condizioni psicologiche e mentali il successivo impegno casalingo in programma alle 12.30 di domenica 7 febbraio, quando al San Nicola arriverà la Viterbese.

- Piove sul bagnato in casa del Bari, all'indomani della terza sconfitta stagionale subìta in quel di Teramo che aumenta a 11 il numero dei punti di distacco dalla capolista Ternana. A rendere fragile il secondo posto in classifica dei galletti è l'Avellino che, per il 3-0 rifilato alla Viterbese fra le mura amiche del Partenio, consolidando la terza posizione nella graduatoria del Girone centromeridionale della Serie C 2020-21 con 37 punti, riduce di 4 lunghezze il margine di distacco dal Bari.