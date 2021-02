Raffaella Sette, quando posare è un atto di natura

(Raffaella Sette)

Nata trentacinque anni fa ad Altamura, ma gravinese autentica e orgogliosa di esserlo, Raffaella Sette è una modella d’intimo nota per la sua intrigante bellezza mediterranea. Nei suoi occhi e nel suo viso tutta la luce della sua terra, quella sua Gravina che non dimentica mai.R.: Assolutamente!R.: Ho capito assai presto che il lavoro da modella di lingerie e nudo artistico fosse a misura per me. Il fatto è che ci sono persone nate per determinati lavori e non è solo una questione di soldi, ma di predisposizione appunto e di passione. Ho iniziato a posare per pagarmi gli studi come costumista e, in quegli anni, posavo per quello scopo. Non mi interessava emergere come modella, ma poi la vita ha scelto per me .R.: Ci vengo pochissimo. Accade quando ho tempo, quando ho bisogno di ricordare chi sono e quando mi manca davvero casa. D’altra parte, se la lontananza mi prende, allora vuol dire che ne deve valere davvero la pena e questo mi incentiva sul lavoro. Della mia Gravina mi manca la semplicità delle piccole cose, tutto ciò che è genuino e, naturalmente, la buona cucina.R.: Non amo fingere nella vita e nel lavoro, quindi sono sempre e solo tutta me stessa.R.: La fotografia mi ha permesso di far emergere la mia libertà, la mia indipendenza, la mia sensualità. I valori tradizionali della mia terra ai quali mai rinuncerei sono l’amore, la dignità e la lealtà. Sono questi, d’altronde, che mi hanno permesso, nella vita e nel lavoro, di ritrovarmi ogni volta che ero in confusione o davanti a scelte importanti.R.: Il vero segreto sono i pensieri. Se vivi una situazione nella tua testa è più facile esprimere attraverso gli occhi e il corpo un messaggio, uno stato d’animo. Non assumo pose, ma gestisco il mio corpo in maniera naturale. La mia fotografia è classica, si avvicina alla forma d’arte della scultura.R. Dopo due convivenze preferisco restare sola, sono così più concentrata su me stessa e sui miei futuri progetti. Anche se, non lo nego, ultimamente mi capita di pensare ad una certa persona.R.: In questi anni mi godo la fotografia, i viaggi, le varie comparsate tra Mediaset e set anche cinematografici. Voglio continuare a posare a livello internazionale, perché si tratta di esperienze che mi hanno fatto crescere e portato fortuna sul lavoro. Tra qualche anno, invece, mi dedicherò finalmente al mio sogno nel cassetto, vale a dire di fare la costumista.