Segre riceve Laurea Honoris Causa in Scienze della Pace a Pisa, la lectio magistralis

(Agenzia Vista) Pisa, 02 febbraio 2021 - "Mi chiedo come possa proprio io ad aver ispirato parole e concetti come quelli che ho sentito. Certe mie parole, ripetute, le ho ascoltate da quella nonna che sono di me stessa e, con una pena terribile, per quella ragazzina che sono stata e con la consapevolezza e l'orgoglio di essere stata forse utile nei percorsi di vita delle persone che mi hanno ascoltato, cercando di trasmettere la forza, che c'è in ognuno di noi per la scelta di vita. Ora sono una laureanda, molto matura e commossa". Queste le parole della senatrice a vita Liliana Segre ricevendo dall'Università di Pisa la Laurea Honoris Causa in Scienze della Pace. /