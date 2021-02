Nell’ anticipo della seconda giornata di ritorno di Serie B il Lecce perde 2-1 in casa con l’Ascoli. Nel primo tempo i marchigiani propositivi. Bidaoui insidioso. La squadra di Eugenio Corini aumenta il ritmo del gioco. Mancosu va vicino al gol. Al 22’ i salentini passano in vantaggio con Stepinski di testa su cross di Coda. Al 28’ pareggia Dionisi, tiro da pochi metri. I pugliesi in contropiede.Mancosu crea problemi alla difesa della squadra di Andrea Sottil. Nel secondo tempo all’11’ l’Ascoli passa in vantaggio con Dionisi, tiro di destro. Al 45’ i salentini sbagliano in modo clamoroso l’occasione del pareggio. Mancosu calcia alto un rigore concesso per un fallo di Pucino su Rodriguez. Il Lecce è settimo in classifica con 31 punti.