Tennis, Australian Open: Djokovic, Karatsev, Osaka e Williams volano in semifinale

Nei quarti di finale degli Australian Open di tennis maschile a Melbourne il russo Aslan Karatsev vince 2-6 6-4 6-1 6-2 contro il bulgaro Grigor Dimitrov. Il russo numero 114 della classifica mondiale ATP si fa notare in positivo per l’efficace servizio ed il preciso lungolinea. Il bulgaro non riesce ad opporsi con il dritto per problemi alla schiena. Il serbo Novak Djokovic numero 1 al mondo supera 6-7 6-2 6-4 7-6 il tedesco Alexander Zverev. Per Djokovic è la nona semifinale della sua carriera agli Australian Open.

Cinque doppi falli per il tedesco. Zverev molto bravo con ventuno ace ma non sono bastati per creare numerose difficoltà a Djokovic. Tra le donne nei quarti di finale la giapponese Naomi Osaka vince 6-2 6-2 contro la cinese Su Wei Hsieh. La Osaka forte in particolare nei turni di battute. Annulla tre palle break alla Hsieh. L’ americana Serena Williams supera 6-3 6-3 la rumena Simona Halep. La Williams abbastanza in evidenza sotto rete e con le palle corte. La Halep non gioca con la necessaria potenza da fondo campo.