Tennis, Australian Open: Fognini e Berrettini eliminati negli ottavi di finale

Negli ottavi di finale degli Australian Open di tennis maschile a Melbourne Fabio Fognini eliminato 6-3 6-4 6-2 dallo spagnolo Rafael Nadal. Berrettini si ritira per l’infortunio, una lesione muscolare agli addominali contro il greco Stefanos Tsitsipas. Il russo Andrey Rublev vince con il norvegese Casper Ruud per il ritiro di Ruud per l’infortunio, uno stiramento nel terzo set dopo che Rublev si aggiudica il primo set 6-2 e il secondo set 7-6.

L’ altro russo Daniil Medvedev supera 6-4 6-2 6-3 l’americano Mackenzie Mc Donald. Tra le donne negli ottavi di finale l’americana Jessica Pegula vince 6-4 3-6 6-3 contro l’ucraina Elina Svitolina. L’altra americana Jennifer Brady supera 6-1 7-5 la croata Donna Vekic. L’ australiana Ashleigh Barty si impone 6-3 6-4 con l’americana Shelby Rogers. La ceca Karolina Muchova prevale 7-6 7-5 sulla belga Elise Mertens.