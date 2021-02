Tennis: Gli Australian Open di tennis si giocheranno con trentamila spettatori

FRANCESCO LOIACONO - Gli Australian Open di tennis si giocheranno con trentamila spettatori al giorno dall’8 al 21 Febbraio 2021 a Melbourne. Lo ha comunicato il ministro dello sport australiano dello stato di Victoria Martin Pakula. I biglietti sono già stati venduti per gli incontri che si giocheranno sui tre campi principali. La capienza è ridotta della metà rispetto agli ultimi tre anni per il Covid. Prima dell’emergenza Coronavirus erano presenti ogni giorno agli Australian Open sessantamila spettatori.

Rimangono pochi biglietti ma solo per i due campi secondari. Pakula ha dichiarato: “ Ogni giorno avremo quindicimila spettatori per gli incontri che si giocheranno il pomeriggio e quindicimila spettatori per i match che si disputeranno la notte. Questo è un premio per l’Australia e per il presidente del Tennis Club Australia Craig Tiley”. Lo stato di Victoria del quale Melbourne è la capitale ha pochissimi casi di Covid da ventiquattro giorni.