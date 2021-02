Basket: il San Severo perde in casa 70-66 contro il Latina

Nella sedicesima giornata di A/2 di basket maschile San Severo perde 70-66 in casa contro il Latina. Primo quarto, Benetti e Gilbeck, 6-0 per i laziali. Jones impatta per i pugliesi, 6-6. Di nuovo Jones, 12-8 per la squadra della città in provincia di Foggia. Mortellaro, San Severo prevale 23-21. Secondo quarto, Jones, 28-26 per i pugliesi. Raucci impatta per i laziali, 29-29. Ancora Raucci, Latina si impone 37-34. Terzo quarto, Gillbeck 43-39 per i laziali. Mortellaro permette ai pugliesi di pareggiare, 45-45. Jones, 49-45 per la squadra della città in provincia di Foggia allenata da Lino Lardo.

Contento, San Severo trionfa 53-51. Quarto quarto, Gillbeck, 57-55 per i laziali. Raucci, 64-55. Jones tiene in corsa la squadra di Lino Lardo, ma 64-61 Latina. Raucci, 66-61 per gli avversari. Di nuovo Raucci, Latina vince questo quarto e 70-66 tutta la partita. Sconfitta immeritata per San Severo. E’ penultimo in classifica con 6 punti. Migliori marcatori, nei pugliesi Jones 21 punti e Mortellaro 13. Nei laziali Raucci 20 punti e Gillbeck 15. Nella diciassettesima giornata domenica 7 Febbraio 2021 San Severo giocherà alle 18 fuori casa contro il Pistoia.