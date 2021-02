Toti: “Ricciardi vuole lockdown è come ‘Ricordati che devi morire’ di ‘Non ci resta che piangere’”

(Agenzia Vista) Genova, 15 febbraio 2021 - “Ho sentito il superconsulente del Ministro riconfermato Roberto Speranza, Walter Ricciardi, auspicare addirittura un lockdown generale, tutte le domeniche noi ci svegliamo e troviamo questo signore Ricciardi che fa il consulente che dice che le Regioni non capiscono niente, che il ministro non capisce niente, che l’Italia non capisce niente, il sistema sanitario sbaglia, il Governo sbaglia, che tutti sbagliano, è bravo solamente lui. E propone come soluzione il lockdown generale, chiudiamoci in casa. Sembra quel film di Troisi e Benigni “Non ci resta che piangere” dove c’era il frate di Savonarola che ricordava tutti i giornI “ricordati che devi morire. Francamente mi sono un po' stufato di vedere persone che pontificano sul lavoro degli altri, e propugnano soluzioni di cui questo Paese è allo stremo”. Così il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in una diretta Facebook sul punto sulla situazione del Covid in Liguria. /