Tv: l'impegno di Super! per contrastare il bullismo

Per contrastare il bullismo dobbiamo insegnare ai ragazzi a combattere le loro paure. Questo è l’impegno di Super!, il brand di intrattenimento di ViacomCBS Networks Italia dedicato a bambini e ragazzi, e della crew di influencer House of Talent (protagonisti anche dello show Talent Reverse in onda su Super!) che, in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo che si celebra il 7 febbraio, hanno attivato una campagna social per sensibilizzare i ragazzi sul tema.

Il bullismo e il cyberbullismo sono sempre più diffusi tra i banchi di scuola e dentro gli smartphone di bambini e adolescenti. È un fenomeno di enorme rilevanza clinica e di forte impatto sociale, personale, familiare e scolastico, che coinvolge un numero sempre maggiore di bambini e adolescenti. La sensibilizzazione contro il bullismo è una missione importante per il brand Super! (in onda sul canale 47 del dtt e 625 di Sky) che cresce con i ragazzi e che vuole essere per loro un luogo sicuro, dove poter trovare i suggerimenti per conoscere e contrastare questo fenomeno.

Al fianco di Super! ci saranno alcuni creator di House of Talent, protagonisti anche del programma Talent Reverse: Antony Nano, Matteo Andreini, Michelle Cavallaro, Noa Planas, Swami Caputo, Federico Mancosu, che grazie alla loro popolarità social (oltre 10 milioni di follower tra Instagram e TikTok) amplificheranno il messaggio: rispondere all’odio con l’amore, utilizzando nei loro post l'hashtag #amorenonbullismo.

“Come ViacomCBS Italia, in particolare con il brand Super!, anche quest’anno abbiamo deciso di realizzare una campagna per dare un messaggio ai ragazzi contro ogni forma di bullismo. La vocazione di ViacomCBS all’intrattenimento di qualità è, infatti, da sempre anche quella di veicolare contenuti capaci di interpretare la realtà e di raccontarla con il giusto linguaggio adatto ai ragazzi. Attraverso i contenuti e le property in onda ogni giorno su Super!, affrontiamo spesso tematiche importanti, per mantenere con loro un dialogo sempre aperto e sincero. Per la campagna di coinvolgimento e sensibilizzazione contro il bullismo siamo contenti che anche i creator di House of Talent ci supportino sui loro social amplificandone così il messaggio” – afferma Cecilia Padula, Senior Director Kids South Hub, ViacomCBS.

Saranno, infatti, proprio i creator di House of Talent ad invitare tutti a partecipare alla speciale “call to action” contro il bullismo mettendoci la faccia: i ragazzi dovranno scattare una foto piena d’amore e gentilezza, caricarla sul sito per poi rivederla anche in onda su Super!, canale 47 del dtt e 625 di Sky. Potranno, inoltre, postare la foto anche sulla loro pagina Instagram taggando tre amici e utilizzando l’hasthag #amorenonbullismo per amplificare ulteriormente il messaggio e continuare la missione anche in rete.

È Sky Media – concessionaria del Gruppo Sky Italia – a curare la raccolta pubblicitaria di Super! in Italia.