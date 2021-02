Ospedale Bonomo Andria, Di Bari (M5S): “Pronto Soccorso sotto pressione chiesta audizione in Commissione sanità”

BARI - “Il Pronto Soccorso di Andria continua ad essere sotto pressione. Tutte le urgenze no-covid della Bat arrivano al Bonomo, con la conseguenza che ai numerosi codici rossi si aggiungono quelli gialli e verdi e i pazienti restano per ore in attesa, senza la possibilità di essere assistiti. Tutti i giorni ricevo segnalazioni dagli operatori sanitari sottoposti a un livello di stress inaccettabile a causa del sovraccarico di pazienti a fronte di una carenza di personale medico e sanitario”. Lo dichiara la capogruppo del M5Sche ha depositato la richiesta di audizione urgente in terza Commissione (sanità) dell'assessore alla salute, del direttore del Dipartimento regionalee del direttore della Asl/Bt“Ritengo indispensabile -ricevere al più presto risposte sulle misure consentire il corretto funzionamento del Pronto Soccorso e sapere se siano previste nuove assunzioni di personale e l’implementazione di posti letto di area medica e i tempi di attivazione della centrale operativa 118 dell’ASL Bt. Farò le mie proposte nella sede istituzionale e mi confronterò con loro per capire quali sono i margini di manovra”.