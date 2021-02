Zampa: "Preoccupano le varianti"

ROMA — La sottosegretaria alla Saluteha confermato che "le varianti preoccupano, non devono diffondersi perché ci troveremmo a combattere con un altro problema gigantesco. La ragione per cui bisogna vaccinare e farlo in tutti i Paesi sono proprio le varianti perché si correrebbe il rischio che nei Paesi in cui non si vaccina nasca una nuova variante che riporti a casa di tutti un problema sconosciuto. In questo momento - ha spiegato a Rai Radio1 - sappiamo che alcune di queste varianti sono più pericolose dal punto di vista della diffusione ma non della mortalità, non è escluso però che possa avvenire anche qualcosa di peggio".