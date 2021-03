Anche la Svezia sospende AstraZeneca

STOCCOLMA — Anche la Svezia ha deciso di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Lo riporta il Guardian. L’Agenzia della sanità svedese ha spiegato che si tratta di una "misura precauzionale". La sospensione svedese si aggiunge a quella decisa ieri di Germania, Francia e Italia. Sempre in via precauzionale. Giovedì arriverà un nuovo giudizio sul farmaco da parte dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco. L’approfondimento: Mantovani: "Stop precauzionale, non è ancora accertato il motivo di queste morti".