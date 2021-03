Balenottera spiaggiata in Puglia

Il Wwf ha analizzato le cause che potrebbero aver potuto portare alla morte del cetaceo: "Traffico navale rappresenta un rischio per le collisioni, che possono lasciare questi grandi cetacei gravemente feriti o menomati. Il 6% degli esemplari foto-identificati in mare e circa il 20% di quelli spiaggiati presentano tracce di collisione. Poi la plastica: nel nostro mare, ogni anno finiscono 570.000 tonnellate di plastica, infine l'inquinamento acustico e chimico".

- Una balenottera in stato di decomposizione è stata trovata sulla spiaggia, a ridosso della riserva naturale del Wwf 'Le Cesine'. La carcassa, che probabilmente apparterrà alla famiglia Misticete, sarà consegnata all'istituto zooprofilattico per analizzare le cause della sua morte.