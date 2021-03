BRUXELLES — "Oggi l'Italia riceverà quasi 1,9 miliardi di euro da Sure, lo strumento dell'Ue che protegge i posti di lavoro e le imprese durante la pandemia di Covid-19". Ad annunciarlo in un tweet in italiano la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "L'Italia riceverà complessivamente 27,4 miliardi di euro. L'Europa è al fianco dell'Italia", ha aggiunto la leader dell'esecutivo Ue.