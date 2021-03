Bari, cantieri in città: nuovo varco di accesso a Noicàttaro da Torre a Mare

BARI - Una porta di accesso alla città completamente nuova, un omaggio alla vocazione del territorio, paese dell’uva. I lavori del secondo lotto di riqualificazione del varco di accesso a Noicàttaro provenendo da Torre a Mare sono cominciati dal rifacimento della rotatoria.

Muretti a secco, un’area verde di macchia mediterranea e soprattutto un asfalto stampato con l’immagine di un grappolo d’uva: la nuova rotatoria sarà una porta di benvenuto in una delle arterie principali di accesso al paese per chi proviene da Bari.

“Abbiamo scelto un simbolo, quello del grappolo d’uva, che rappresenta una parte importante dell’economia della nostra città, un richiamo alla coltura primaria del nostro territorio che è l’uva da tavola - spiega l’assessore all’Ambiente e Agricoltura Vito Fraschini in un sopralluogo con il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato e il vice sindaco Nunzio Latrofa - un omaggio simbolico, un “benvenuto” per chi arriva a Noicàttaro sia di giorno che di sera, grazie all’illuminazione a led che valorizzerà i muretti a secco e la scritta di benvenuto. Ma la rotatoria è solo una parte di un progetto molto più ampio di riqualificazione dell’area”.

L’amministrazione, infatti, ha avviato una serie di interventi nell’area di accesso alla città con l’intento di favorire la mobilità sostenibile e migliorare il decoro urbano. Il progetto di riqualificazione coinvolge anche tutta via della Costituzione e prevede il rifacimento dell’asfalto fino a via Dante, dello spartitraffico centrale, che sarà connesso alla rotatoria, e delle circostanti aree verdi. Sarà realizzato anche un parcheggio che permetterà di accedere comodamente, a piedi, alla zona commerciale del paese. Particolare attenzione sarà data anche al decoro urbano: infatti, si prevede anche la riqualificazione dell’antica masseria Mongelli, sempre posta in prossimità del varco di accesso e oggi in stato di abbandono.

“Quello che oggi è un rudere sarà un hub fruibile dalla collettività - spiega il vicesindaco Nunzio Latrofa - con aree verdi e ciclabili, giardini curati e una riqualificazione totale dell’esterno della masseria con l’intento di valorizzare i beni presenti sul territorio che non possono essere lasciati in stato di degrado”.

“Questi interventi sono finalizzati a incentivare la mobilità sostenibile - dichiara il sindaco Innamorato - favorendo gli spostamenti a piedi in piena comodità e l’accesso alle vie commerciali, ma anche a migliorare il decoro urbano. Programmati negli anni passati, finalmente ora possiamo avviare i tanti progetti che daranno al nostro paese un'immagine nuova e una nuova prospettiva che la collettività merita”.