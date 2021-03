Bari, lavori in via Porticello

BARI - "Circa due anni fa abbiamo illuminato con lampade a led diverse strade del quartiere San Giorgio": lo comunica il presidente Municipio 1. "A causa di guasto sull’impianto, siamo costretti a ritornare sull’argomento e agire direttamente sull’impianto di distribuzione elettrica - continua Leonetti - Iniziano oggi i lavori di ricerca dell’avaria, al fine di sistemare la pubblica illuminazione in via Porticello dove da diverso tempo, le strade risultano essere non perfettamente illuminate. L’intervento rientra nelle attività di manutenzione ordinaria ma, considerando che l’impianto esistente ha parecchie problematiche, potrebbe richiedere dei tempi un po’ più lunghi del solito. L’intervento interesserà la linea di alimentazione dei lampioni, per questo motivo saremo costretti a eseguire diversi scavi in corrispondenza degli stessi. Si potrebbe verificare la necessità di interrompere la circolazione in via Porticello, come da ordinanza della ripartizione IVOP 2021/00674, un disagio che non possiamo assolutamente ovviare"."Inoltre, verificheremo anche le lampade spente di Strada detta della Marina - conclude Leonetti- Non vedo l'ora di vedere i lavori ultimati e di fare luce su questa parte del Municipio 1, più luce significa anche maggiore sicurezza. Ringrazio l’assessore Galasso per aver dato impulso a questo importante intervento".