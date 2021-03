Bari, legionella al Giovanni Paolo II: sgomberati reparti

L'ospedale oncologico Giovanni Paolo II verrà sottoposto a sanificazione, dopo l'accertamento di un caso di legionella, la cui vittima era una donna di 66 anni risultata positiva al Covid, riscontrato nel reparto di Oncologia interventistica. Alcuni degli attuali 65 pazienti verranno dimessi in ospedali della provincia, mentre gli altri verranno dimessi come era già pianificato.Sul caso indaga la Procura di Bari, che ha disposto tramite i carabinieri Nas il sequestro della documentazione della clinica utili per le indagini.