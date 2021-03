Furbetti e vaccini, Amati: “Ho diritto agli elenchi. Accolto reclamo”

BARI - “Gli uffici regionali devono consegnarmi gli elenchi dei vaccinati, al fine di controllare eventuali violazioni. L’ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha accolto il mio reclamo”. Lo comunica il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati.“Ringrazio la Presidente Loredana Capone e i componenti dell’Ufficio di Presidenza per l’approfondita e immediata risposta al mio reclamo. Una volta ottenuti gli elenchi mi atterrò alla riservatezza, così come stabilito dalla decisione. È davvero curioso dover innescare un meccanismo di ‘carte bollate’ nell’ambito della stessa amministrazione, i cui componenti dovrebbero in teoria collaborare per raggiungere meglio e più in fretta il medesimo obiettivo. Lo ripeto ancora una volta. Se la decisione scientifica ha dato priorità vaccinale ad alcuni soggetti rispetto ad altri è normale che ognuno di noi debba impegnarsi per impedire distorsioni o violazioni di diritti o interessi legittimi. La materia vaccinale, costituzionalmente orientata dagli articoli 32 e 2, così come detto ripetutamente dalla Corte costituzionale, è da ricondursi a un trattamento sanitario a valore collettivo, nel senso che la vaccinazione di tutti o di particolari categorie comporta la riduzione del rischio contagio su altre persone con cui si viene in contatto. Da ciò deriva l’importanza di una verifica puntuale sull’andamento della campagna vaccinale e del suo valore pubblicistico”.