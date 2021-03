Basket, Eurolega: l'Armani Milano perde 100-92 in casa col Fenerbahce Istanbul

(Credits Via Olimpia Milano Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventisettesima giornata di Eurolega di basket maschile l’Armani Milano perde 100-92 in casa contro i turchi del Fenerbahce Istanbul. Primo quarto, Duverioglu 12-9 per la squadra avversaria. Micov, 15-14 Armani. Shields, 20-18. Punter, 25-22. Tarczewski, Milano prevale 28-24. Secondo quarto, Rodriguez 31-29 Armani. Datome, 36-31. Hines, 41-35. Brown, 43-41 per i turchi. Barthel, 48-43. Brooks, Milano si impone di nuovo 52-50. Terzo quarto, Micov 55-50 Armani. Shields, 60-53.

Brown, 71-65 per i turchi. Ancora Brown, il Fenerbahce si impone 78-69. Quarto quarto, Guduric 82-77 per i turchi. De Colo, 85-81. Vesely, 88-81. Pierre, 90-84. Shields tiene in gara i lombardi, ma 90-86 per i turchi. Guduric, 94-88. De Colo, 97-88. Barthel, il Fenerbahce Istanbul vince questo quarto e 100-92 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’Armani Milano. E’ secondo in classifica con 34 punti insieme ai tedeschi del Bayern Monaco. Migliori marcatori, nei lombardi Punter 20 punti e Datome 16. Nei turchi De Colo 20 punti e Brown 18. Nella ventottesima giornata l’Armani Milano giocherà stasera alle 19 fuori casa contro i lituani dello Zalgiris Kaunas.