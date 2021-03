Tennis: Federer giocherà il torneo di Doha in Qatar

FRANCESCO LOIACONO - Lo svizzero Roger Federer gioca il torneo di tennis maschile di Doha in Qatar dall’8 al 14 Marzo. Dal 15 Marzo al 21 Marzo parteciperà al torneo di Dubai negli Emirati Arabi. Non sarà presente al torneo Master 1000 di Miami in Florida dal 24 Marzo al 4 Aprile per evitare infortuni alle caviglie e alle ginocchia, dopo i problemi fisici avuti nel 2020.

A Miami lo svizzero doveva difendere il titolo vinto nel 2019. Dal 5 Aprile in poi Federer si allenerà in modo intenso per prepararsi per gli Internazionali d’ Italia a Roma, il Roland Garros di Parigi Wimbledon e le Olimpiadi di Tokyo. In Giappone Federer cercherà di vincere la medaglia d’oro nel singolare.