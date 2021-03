Calcio, Serie B: il Cosenza sfida il Frosinone, la Salernitana gioca a Cremona

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventisettesima giornata di Serie B sabato 6 Marzo alle 14 il Cosenza sfida in casa il Frosinone. I calabresi cercano di vincere per lasciare il quartultimo posto dopo la sconfitta 2-0 a Brescia. La Salernitana gioca a Cremona. La squadra di Fabrizio Castori deve ottenere i tre punti per restare in corsa verso la promozione diretta in Serie A. La Spal non ha alternative al successo a Pescara per confermarsi in zona play off dopo il pareggio 0-0 a Salerno. La Reggina deve imporsi a Pisa per rilanciarsi.

L’ Entella deve superare in Liguria l’Ascoli per abbandonare l’ultimo posto. Il Venezia alle 16 cerca di avere la meglio al “Penzo” sul Brescia per avere una continuità di risultati. Il Monza alle 18 deve saltare in Lombardia l’ostacolo Pordenone per fare un salto di qualità. Domenica 7 Marzo alle 15 l’Empoli cerca di prevalere In Toscana col Cittadella per consolidare la vetta. Il Lecce alle 21 non può permettersi un passo falso in trasferta con la Reggiana per avere ambizioni di promozione. Lunedì 9 Marzo alle 21 il Chievo Verona non può concedere punti importanti al “Bentegodi” contro il Vicenza per una svolta.