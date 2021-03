Basket: il San Severo perde 71-65 fuori casa con la Stella Azzurra Roma

Nella ventiseiesima giornata di A/2 di basket maschile il San Severo perde 71-65 fuori casa con la Stella Azzurra Roma. Primo quarto, Visintin 9-5 per i laziali. Nikolic, 15-9. Marcius, la Stella Azzurra Roma prevale 21-14. Secondo quarto, Contento impatta per i pugliesi 26-26. Di Donato, 29-27 per i dauni. Ancora Di Donato, il San Severo si impone 35-29. Terzo quarto, Clarke 44-34 per i pugliesi. Ikangi, 47-39. Antelli, il San Severo trionfa 53-44. Quarto quarto, Clarke 58-48 per i pugliesi.

Giordano consente a Roma di raggiungere la parità, 62-62. Thompson, 65-62 per la squadra capitolina. Marcius e Rullo, la Stella Azzurra Roma vince questo quarto e 71-65 tutta la partita. Sconfitta immeritata per il San Severo. E’ ultimo in classifica con 8 punti insieme alla Stella Azzurra Roma. Migliori marcatori, nei pugliesi Clarke 18 punti e Ogide 11. Nella squadra di Roma Marcius 23 punti e Thompson 18. Il Latina perde 68-62 a Forlì ed è penultimo a 12 punti.

Il Rieti è sconfitto 82-74 in casa col Napoli ed è terzultimo con 14 punti. Il Ferrara vince 82-80 in casa col Pistoia. Il Ravenna supera 91-68 in Emilia Romagna il Cento. Nella ventisettesima giornata sabato 3 Aprile il San Severo riposerà. Nella ventottesima giornata il San Severo giocherà giovedì 8 Aprile alle 20 in casa col Forlì.