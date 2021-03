Basket: il San Severo perde 81-71 in casa col Napoli

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventiduesima giornata di A/2 di basket maschile il San Severo perde 81-71 in casa contro il Napoli. Primo quarto, Parks 10-3 per i campani. Clarke tiene in corsa i pugliesi sulla cui panchina debutta il nuovo allenatore Nicolas Panizza subentrato all’esonerato Lino Lardo, però 17-15 Napoli. Monaldi allunga 25-15. Napoli prevale 25-19. Secondo quarto, Zerini 37-26 per i campani. Uglietti, Napoli si impone di nuovo 44-36. Terzo quarto, Mayo 46-44 per i campani.

Parks, 55-44. Contento mantiene in gara San Severo, ma 55-51 per la squadra avversaria. Napoli trionfa 62-52. Quarto quarto, Iannuzzi 72-57 per i campani. Sandri, 77-66. Parks, Napoli vince questo quarto e 81-71 tutta la partita. Sconfitta immeritata per il San Severo. E’ penultimo in classifica con 8 punti insieme al Latina. Migliori marcatori, nei pugliesi Clarke 24 punti e Mortellaro 14. Nei campani Mayo 18 punti e Parks 16. Nelle altre due partite di questa giornata il Forlì vince 87-83 in casa con l’Eurobasket Roma e lo Scafati supera 83-68 in Campania il Cento. Nella ventitreesima giornata il San Severo giocherà domenica 14 Marzo alle 18 in casa contro il Forlì.