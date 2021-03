Calcio: la Pink Bari perde 3-1 contro l'Empoli

FRANCESCO LOIACONO - Nella quindicesima giornata di Serie A di calcio femminile la Pink Bari perde 3-1 fuori casa contro l’Empoli. Nel primo tempo le pugliesi vanno vicine al gol al 9’ con Ludovica Silvioni e al 15’ con la svedese Emelie Helmvall. Le toscane al 26’ centrano il palo con Cecilia Prugna di testa.

Nel secondo tempo al 2’ l’Empoli passa in vantaggio con l’olandese Chantè Dompig, tiro di destro. Al 5’ raddoppia Angela Caloia di testa. Al 20’ Norma Cinotti realizza la terza rete, tiro da fuori area. Al 42’ la Pink Bari segna con Elisa Carravetta su rigore dato per un fallo di Lucia Di Guglielmo sulla nigeriana Sule Rafiat.

La Pink Bari è ultima in classifica da sola con 3 punti. La Juventus vince 4-0 in casa contro il Milan ed è prima a 45 punti nella corsa verso lo scudetto. Il Milan è secondo con 39 punti. Il Sassuolo supera 1-0 in Emilia la Fiorentina, ed è terzo a 34 punti. La Roma perde 1-0 a Verona. L’ Inter pareggia 0-0 in casa col Napoli. La Florentia San Gimignano pareggia 0-0 in Toscana col San Marino. Nella sedicesima giornata dopo la sosta, la Pink Bari giocherà domenica 21 Marzo alle 12,30 a Bitetto contro il Verona.