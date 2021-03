Bellomo (Lega Puglia): “Lopalco vada meno in tv, venga in Regione e si ricordi il ruolo per il quale viene pagato con soldi pubblici”

BARI - “Lopalco vada meno in tv, venga in Regione e si ricordi il ruolo per il quale viene pagato con soldi pubblici”. Queste le parole del Capogruppo della Lega Puglia,, dopo l’ultima missiva indirizzata dall’assessore Lopalco ai presidenti delle Commissioni consiliari, con la quale chiede di limitare, in questo particolare momento, le audizioni che richiedono la sua presenza in materia sanitaria e di convogliarle esclusivamente in III commissione.“Prendo atto della richiesta di Lopalco. Vorrei, però, – dichiara Bellomo – ricordare che le audizioni sono necessarie perché lui e il presidente Emiliano forniscono informazioni frammentarie e spesso lacunose sulla pandemia in corso. A questo punto pretendo che il presidente della Giunta e l’assessore diano settimanalmente al Consiglio un’informazione puntale e aggiornata su dati e luoghi dell’epidemia, sul numero e sulle categorie di vaccinati e su quale strategia la Regione stia mettendo in atto per fronteggiare e limitare il contagio. Aggiungo che, se Lopalco gestisse meglio la Sanità in Puglia, forse avremmo meno motivi per cui chiamarlo in audizione. Chiedo, infine, all’assessore di portare maggiore rispetto per la rappresentanza consiliare, che agisce sempre e solo nell’interesse dei cittadini pugliesi.”.