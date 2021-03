Calcio: il Frosinone esonera l'allenatore Alessandro Nesta

In Serie B è stato esonerato l’allenatore del Frosinone Alessandro Nesta. Lo ha comunicato il presidente della società gialloblu Maurizio Stirpe il quale ha deciso di cambiare dopo la sconfitta 3-0 in casa contro il Lecce. Stirpe ha dichiarato: “ Sono dispiaciuto, credevo nel progetto Nesta ma serviva una svolta. Spero che il Frosinone possa riprendersi dopo il rendimento negativo nelle ultime sei giornate, nelle quali la squadra ha subito tre sconfitte.

Il Frosinone nei prossimi giorni andrà in ritiro in una località da decidere”. Al suo posto arriverà Fabio Grosso 43 anni. Nella scorsa stagione Grosso ha allenato il Brescia in Serie A. Grosso ha firmato fino al 30 Giugno 2021, con possibilità di rinnovo in caso di promozione in Serie A. Fabio Grosso debutterà sulla panchina del Frosinone venerdì 2 Aprile alle 18 in casa contro la Reggiana, dopo la sosta del 27 e 28 Marzo per gli impegni delle nazionali.