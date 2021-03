Tennis: Matteo Berrettini non giocherà il torneo di Miami

FRANCESCO LOIACONO - Matteo Berrettini non giocherà il torneo di tennis maschile di Miami in Florida. Non ha recuperato dall’infortunio ai muscoli addominali che lo costrinse a ritirarsi il 15 Febbraio agli Australian Open nell’incontro degli ottavi di finale contro il greco Stefanos Tsitsipas.

Il romano potrebbe rientrare a Montecarlo dall’11 al 18 Aprile. A Miami dal 24 Marzo giocherà Lorenzo Musetti che ha ricevuto una wild card dopo la rinuncia dell’australiano John Millman. Dopo Miami Musetti giocherà ad Aprile il torneo di Cagliari e forse a Montecarlo. A Miami saranno presenti anche altri cinque Italiani, Stefano Travaglia Jannik Sinner, Salvatore Caruso Fabio Fognini e Lorenzo Sonego.